ハムスターが運動する回し車で、目が離せないまさかの“スゴ技”を見せる姿がSNSで話題を集めている。【映像】“爆速の入れ替わり”を披露するハムスターたち投稿したのは、撮影当時生後約1カ月の姉・ふるりちゃんと妹・ぷるれってぃちゃんの姉妹ハムスターの飼い主（＠86star2020）。Xに投稿された動画では、2匹が回し車で、一瞬での見事な入れ替わりを披露。目まぐるしく素早いコンビネーション技を見せている。たくさんの