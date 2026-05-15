黄川田男女共同参画担当大臣は、国際会議に出席するため中国にむけて出発しました。高市総理大臣による台湾有事をめぐる発言以降、閣僚の訪中は初めてです。【映像】黄川田大臣「過度に（日中関係の悪化）を気にすることなく」黄川田男女共同参画担当大臣「過度にそこ（日中関係の悪化）を気にすることなく、まずはAPECの女性と経済というテーマを中心に普通にお話をしてこようと思っています」黄川田大臣は、15日から上海で始