岐阜・本巣市の市議が、市議選前に有権者28人に約6万円分の菓子折りを配ったとして公職選挙法違反の罪に問われ、13日に初公判が開かれた。市議はピースサインで法廷に向かい、公選法が憲法違反だと主張するなど、徹底抗戦の構えを見せている。ピースサインで法廷へ「近所づきあいで毎回やっていた」カメラが捉えたのは、ピースサインを掲げて笑顔で法廷に向かう岐阜・本巣市の鍔本規之市議（77）だ。自身も出馬した市議選前の2025