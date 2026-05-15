大規模な水害が起きたときに備えて、警察が洪水現場などを想定した救助訓練を行いました。【映像】救助訓練の様子14日、埼玉県坂戸市で行われた訓練では、警察官が水害が起きた際の救助用ボートの操作方法や溺れている人の救出方法を確認しました。警察官は自らが巻き込まれないようライフジャケットなどの装備を入念に確認したうえで、水底に障害物や穴などがないか長い棒を使って確認しながら訓練にあたりました。警察に