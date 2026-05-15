文化放送では、6月よりカナダ・メキシコ・アメリカの3ヶ国で共同開催される「FIFAワールドカップ2026」において、サッカー日本代表が出場する全試合を、地上波ラジオにて実況中継する。グループリーグ突破の鍵を握る重要な第1戦・第2戦の解説には、元日本代表で“ミスター・レッズ”の愛称で親しまれる福田正博が決定した。【写真】激闘を繰り広げる日本代表カナダ、メキシコ、アメリカ合衆国の北米3ヶ国による史上初の共同開