中東情勢の悪化によるインフレ懸念に加えて財政悪化も意識され、長期金利の上昇が止まりません。きょうも一時2.7パーセントと、およそ29年ぶりの高水準となっています。きょうの債券市場で長期金利の代表的な指標である10年物国債の利回りは、一時2.7パーセントまで上昇しました。国債は売られて価格が下がると利回りが上昇する仕組みで、中東情勢の混乱や原油価格の高騰が長引き、インフレが進むとの警戒感から債券が売られ、金利