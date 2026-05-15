お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅が出演するBS日テレの番組『ドランク塚地のふらっと立ち食いそば』が、18日午後10時から放送される。今回は、東京・分倍河原（ぶばいがわら）の牛すじとろけるカレーそばを味わう。【写真】うまそう…牛すじとろける「カレーそば」の全貌同番組は、塚地が庶民の味方「立ち食いそば」を求め、日本全国をふらっと旅。行く先々で最高の1杯と心温まるすてきな出会いがあり、こだわりあり