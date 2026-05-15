◇MLB ドジャース-ジャイアンツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平に代わって「1番・DH」でスタメンのウィル･スミス選手が先頭打者ホームランを記録しました。前日、今季7度目の先発マウンドに上がった大谷選手は7回105球投げ、4安打、8奪三振、2四球の成績。防御率0.82とし、防御率ランキングでメジャートップに浮上の大活躍。この日はスタメンを外れベンチスタートで試合を見守ります。そして迎えたドジャースの初回