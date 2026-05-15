アメリカのトランプ大統領は2日目となる中国の習近平国家主席との会談を前に、習主席が「アメリカは衰退している」と話したとSNSに投稿しました。北京を訪問中のアメリカのトランプ大統領は14日、2日目となる中国の習近平国家主席との首脳会談を前に、「習主席が『アメリカは衰退国家かもしれない』と述べた」とSNSに投稿しました。そのうえで、「彼はバイデン政権下の4年間で我々が受けた被害について言及していて、その点で、彼