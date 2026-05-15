ニッポン放送では、日本時間の6月26日午前8時にキックオフとなる、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで開催される「FIFAワールドカップ2026TM」の「日本×スウェーデン戦」を実況生中継することが決定した。【写真】激闘を繰り広げる日本代表日本時間の6月12日に開幕する今大会は、史上初となるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共同開催で行われ、過去最多の48ヶ国が参加する。8大会連続8回目の出場となる日本代表は