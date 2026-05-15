『九十歳。何がめでたい』や『戦いすんで日が暮れて』の小説で知られる、作家の佐藤愛子さんが4月29日、老衰のため死去しました。102歳でした。きょう、小学館が発表しました。小学館によりますと、作家の佐藤愛子さんが、4月29日、老衰のため都内の施設で死去しました。最後の言葉は「本当にありがたいねえ」。佐藤さんは1923年11月5日に、作家の佐藤紅緑の次女として生まれ、『戦いすんで日が暮れて』（講談社）で直木賞、2000年