26歳差婚が話題になったモデルの菊池瑠々（31）が、東京ディズニーランドでの肌見せコーデを披露した。【映像】26歳年上の夫とのデートを満喫する菊池瑠々2015年、20歳の時に46歳のIT企業社長と結婚し、現在、9歳、7歳、6歳、3歳と4人の子どもを育てている菊池。Instagramでは、夫婦デートや家族でお祭りを楽しむ様子など、日常の姿を発信している。ディズニーでの肌見せショット公開2026年5月13日は、夫と3歳の次男とともに