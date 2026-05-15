実業家・桑田龍征氏（40）が15日までに配信されたABEMA「恋愛病院 男子メンバー大集合&反省会トーク！」にゲスト出演。カップル成立後の行方について赤裸々告白した。「恋愛病院」は政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。桑田