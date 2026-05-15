イギリス王室のキャサリン皇太子妃が、イタリアで、パスタ作りに挑戦です。がん治療後、初めての公式海外訪問としてイタリアを訪れているキャサリン皇太子妃。訪問2日目となる14日は、幼児教育への取り組みで国際的に知られている北部レッジョ・エミリア市内の幼稚園を訪れました。キャサリン妃は屋外で活動する子どもたちと交流し、環境を「第三の教師」と捉える教育の考え方について説明を受け、その後、廃材を子どもの教材に活