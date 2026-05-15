俳優の佐藤隆太（46）が13日、自身のインスタグラムを更新。息子と神宮球場で行われた「ヤクルト対阪神」戦を観戦したことを報告し、35年の時を超えた“受け継がれる宝物”のエピソードに感動の声が広がっている。【写真】「後ろ姿そっくり」佐藤隆太の“はっぴ”を継承した息子の“球場ショット”佐藤は「息子と男2人で」と切り出し、自身が約35年前に着用していたという阪神タイガースのはっぴを、現在は息子が羽織って応援