歌手の香西かおりさんが5月15日、初期の乳がんを公表しました。【写真を見る】【香西かおり】初期の乳がんを報告「3月に乳がんが見つかり、早期のうちにという事で摘出手術を受けました」所属事務所の発表によると、初期の乳がんが判明し「主治医と相談の上、4月30日に手術を行い、幸い大事には至らず現在順調に回復しております。」とのことです。 〜香西かおりさんのコメント〜「いつも応援して頂いてる皆様へ実は、こ