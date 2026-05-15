フリーアナウンサーの高橋真麻が14日、自身のアメブロを更新。手作りの夕食メニューを公開し、反響を呼んでいる。【映像】手術後の高橋真麻（複数カット）5月3日に更新したブログで、「実は3月末から原因不明の声帯まひになり、声が出づらく、息苦しい。声が割れる、大きな声が出せない、歌えない。という日々を送ってきたのですが、この度、声帯の手術を終え退院致しました。これからリハビリや経過観察があります」と、手術