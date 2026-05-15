◇ナ・リーグドジャース−ジャイアンツ（2026年5月14日ロサンゼルス）ドジャースのウィル・スミス捕手（31）が14日（日本時間15日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。自身初となる先頭打者本塁打を放った。初回、相手先発・ループの高めシンカーを捉えると、打球はぐんぐん伸び右中間スタンドに着弾。自身初となる先頭打者アーチで幸先良く先制点を奪った。この日はいつも1番に入る大谷が休養を目的