15日、国旗損壊罪創設に関するプロジェクトチームの会合を開き、法案の骨子について議論した。【映像】西田議員「モラル法でいいんじゃないか」終了後、西田昌司参院議員が記者団の取材に応じ、「今日、骨子案というのが示されたわけですけれども、国旗を大切にしようと、それを損壊したりすることは駄目だということは私ももちろん賛成なんですけれども、いわゆる罰則をつけてやるということがいかがなものかなという思いが私