文化放送は15日、6月から米国、カナダ、メキシコで共催される2026年FIFAワールドカップ（W杯）において、日本代表が出場する全試合を実況中継すると発表した。グループリーグ突破のカギを握る第1戦、第2戦の解説は、元日本代表で“ミスター・レッズ”の愛称で親しまれる福田正博氏が務める。北米3カ国による史上初の共同開催となる今大会は、出場枠が従来の32から48カ国へと拡大。各大陸の激戦を勝ち抜いた未知の強敵たちとの熱戦