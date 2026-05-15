日本初の海上レストラン 新型が就役へいかしゅうまい発祥の店である佐賀県の呼子萬坊（株式会社萬坊）は2026年5月12日、新たな海上レストランの進水式の様子を公式Xで公開しました。【動画】おお、浮いた！ これが新たな海上レストランです萬坊では、船底に設置されたテーブル席などで海中の魚を見ながら食事ができる海中レストランを、1983年に日本で初めて開店して以来、営業を続けています。同社の「海中レストラン 萬坊