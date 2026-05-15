1.必ずリードをつける 散歩やお出かけで外に出るときは、基本的にリードをつけていることでしょう。 しかし、動物病院に行くとき、キャリーケースやスリングなどに入れてしまうと、ついリードをつけ忘れてしまうことが少なくありません。 特に、車で病院まで行きそのまま病院から出ない場合、「リードはなくてもいいかな」と思ってしまったり、ついリードをつけ忘れてし