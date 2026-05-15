全国納豆協同組合連合会は5月8日、第72回通常総会を開催し、令和7年度事業報告・決算、令和8年度事業計画・収支予算などを承認した。長谷川健太郎会長はあいさつで、重点課題として食料システム法に基づく「コスト指標作成団体」への申請と、中東情勢を背景とした包材調達リスクへの対応を挙げ、「長く続いたデフレマインドから業界が抜け出しつつある中で、制度面の追い風を転機と捉え、組合の共助の力で危機を乗り越えていく