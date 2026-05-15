残り2試合となったプレミアリーグ、首位を走っているのはアーセナルだ。マンチェスター・シティとの消化試合のズレはなくなり、勝ち点差はわずかに「2」。今節のバーンリー戦、最終節のクリスタル・パレス戦2つに勝利すれば念願のトロフィーに手が届くが、シティは現在、得失点差で上回っており、ひとつのドローも許されない。チームには不安があり、右サイドバックのベン・ホワイトが先日のウェストハム戦で負傷離脱し、長期の療