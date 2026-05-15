来月開幕の北中米ワールドカップに向けた参加各国の登録メンバーの顔ぶれに注目が集まる中、ドイツ代表は今月21日に26人の登録メンバーを発表する。2014年ブラジル大会以来の優勝をめざすドイツ代表にあって最大の注目点は、ゴールキーパーだろう。長らく不動の守護神として活躍してきたマヌエル・ノイアーが2024年8月に代表引退を宣言し、彼に代わって正ゴールキーパーの座につくはずだったマルク・アンドレ・テアシュテーゲンも