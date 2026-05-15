お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤さんの妻でタレントの蜂谷晏海さんは5月14日、自身のInstagramを更新。息子たちの顔出しショットを公開しました。【写真】井戸田潤にそっくりな息子たち「本当にかわいい！」蜂谷さんは「この間の日曜日久しぶりの家族全員で公園にピクニック！」「子どもの目ってなんでこんなにキラキラなんでしょうか」などとつづり、9枚の写真を投稿。1枚目は、長男とのツーショットです。2人とも笑顔