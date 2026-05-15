森保監督は再びシビアな決断を迫られる(C)Getty Images5月15日に2026年北中米ワールドカップ（W杯）に挑む日本代表メンバー26人が発表されるが、森保一監督はすでにその緊張と重圧を経験している。それは2022年11月1日。2022年カタールW杯のメンバー発表会見だ。田嶋幸三会長（現名誉会長）、反町康治技術委員長（現清水GM）に続き、指揮官は名前を読み上げた。 【関連記事】2018年W杯直前のゴタゴタ劇…本番2か月前のハリル