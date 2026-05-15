ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願うコメリは、5月14日から、「B−Share 18V 充電式グランドトリマー」をコメリパワー、コメリハード＆グリーン、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」で5月14日から販売を開始した（一部店舗を除く）。夏雑草の全盛期を前に、コメリオリジナルブランドのバッテリーシェアシリーズ「B−Share」から、18V充電式