カバヤ食品は、今年度から汗をかく人を応援するミネラル（「ミネラル」は塩分とカリウムを指す）入りタブレットとして通年販売を進める「塩分チャージタブレッツ（以下、塩分チャージ）」において、販売チャネル拡大の一環として、新たに富士薬品が運営する「セイムス」の調剤薬局など約100店舗で、5月15日から順次、販売を開始する。地球温暖化に伴う気温上昇や暑い時期の長期化に加え、美容・健康意識などの高まりを背景とした発