「瀬戸内レモンとはちみつのクレープケーキ」菓子専門店「シャトレーゼ」を国内897店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヵ国163店舗（5月13日時点）展開する菓子メーカー、シャトレーゼは、レモンの魅力をまるごとぎゅっと詰め込んだ、初夏にぴったりの「レモンスイーツ」を、全国のシャトレーゼで5月15日から期間限定販売する。「瀬戸内レモンとはちみつのクレープケーキ」は、レモンとはちみつを組み合わせた、重なる食感が楽しいクレー