セイコーウオッチは、＜セイコー プロスペックス＞から、セイコー創業145周年を記念した限定モデル2種を、6月10日から発売する。「キャリバー6R55」を搭載したモデルが全世界4000本限定、「キャリバー4R35」を搭載したモデルが全世界9999本限定となる。セイコーの創業者・服部金太郎は、1881年に、「服部時計店（現セイコーグループ）」を創業した。「常に時代の一歩先を行く」という信条のもと、1913年には国産初の腕時計を完成さ