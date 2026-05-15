「ガリガリ君ソーダ サッカー日本代表ver.」赤城乳業は、「ガリガリ君ソーダ サッカー日本代表ver.」を5月18日から順次数量限定で発売する。沢山の感動を生み続けるサッカー日本代表。ガリガリ君はブルーをアイスるみんなと一緒に、これからも熱い想いを胸に活動を続けていく考え。今回は定番の「ガリガリ君ソーダ」にて、「ガリガリ君」のトレードマークである「半袖・半ズボン」から「アディダス サッカー日本代表 ユニフォーム