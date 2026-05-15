「ホワイトソックス６−２ロイヤルズ」（１４日、シカゴ）ホワイトソックスが今季最長タイの５連勝でついに貯金を１とした。村上宗隆内野手は「３番・一塁」で先発出場し、３打席連続四球を選ぶなど１打数無安打、３四球でスイープに貢献した。１点を追う初回、２死からの第１打席で粘った末にアウトコースのボールを見極めて四球を選んだ村上。続くグリチャクの２ランで逆転に成功した。さらに三回１死一、二塁の打席でもし