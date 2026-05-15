冬季閉鎖期間が終わり開通した「乗鞍スカイライン」を走るバス＝15日午前、岐阜県高山市バスで走れる道路として日本一の標高を誇る岐阜県高山市の乗鞍スカイライン（全長14.4キロ）は15日、冬季閉鎖期間が終わり開通した。10月末まで。豪雨による2度の路面崩落の影響で一部区間は仮設道路の片側通行が続いており、県は2027年度中の全面復旧を目指している。晴れ渡った青空の下、雪が残る大自然をバスが走り抜けた。愛知県稲沢