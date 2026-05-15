松本尚サイバー安全保障担当相松本尚サイバー安全保障担当相は15日の記者会見で、米新興企業アンソロピックの最新人工知能（AI）「クロード・ミュトス」などを悪用したサイバー攻撃への対応を議論するため、18日に関係省庁会議を開催すると明らかにした。政府は金融システムへの攻撃の懸念から、金融庁を中心にメガバンクなどと連携して協議を進めているが、今後重要インフラをはじめ幅広い業種への対応策の取りまとめを急ぐ。