「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして医薬品医療機器法違反（指定薬物の使用）の罪で起訴された元広島の選手、羽月隆太郎被告（２６）の初公判が１５日、広島地裁で開かれる。羽月被告は裁判所の正面に止まったワンボックスカーの後部座席から降り、裁判所の中に入った。黒髪にマスク、スーツ姿だった。２月に保釈された際には髪は茶色だった。起訴状によると、羽月被告は、２０２５年１２月