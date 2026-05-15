15日に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）で、13日（日本時間14日）に行われたジャイアンツ戦で好投したドジャース大谷翔平投手（31）の活躍を取り上げた。この日の大谷は7回まで今季最多の105球を投げて被安打4、8奪三振2四球で無失点のピッチング。6回で規定投球回に達し、防御率は0・82で両リーグトップとなった。また試合後の取材で、「年齢を重ねて、二刀流の負担は難しくなってきている