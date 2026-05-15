火災があった廃ホテル＝横浜市都筑区川向町（読者提供）１５日午前７時２５分ごろ、横浜市都筑区川向町の「廃ホテル１階から煙と炎が出ている」と、近隣住民から１１９番通報があった。横浜市消防局によると、同９時半ごろに鎮火し、けが人はなかった。都筑署が出火原因などを調べている。現場は第３京浜道路港北インターチェンジ（ＩＣ）近く。建物は５階建てで、「ＨＯＴＥＬアラン・ド」の看板がかけられている。署によると