ウォルト・ディズニー・カンパニーが現地時間12日、広告主やメディア向けに行う新作プレゼンテーションで、2027年アカデミー賞授賞式の司会者にコメディアンのコナン・オブライエン（63）を続投させることを発表した。オブライエンは、2025年から3年連続の起用となる。第99回となるアカデミー賞授賞式は、現地時間2027年3月14日にハリウッドのドルビー劇場で行われる。ディズニー・テレビジョン・グループのクレイグ・アーウィッチ