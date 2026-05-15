マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』より、メイキング映像と新ポスターが米国で公開された。 メイキング映像は「実写撮影（Practical Production）」と題されており、予告編でも見られた忍者集団との対決や、ニューヨークの市街地をスウィングしたり、車上でストリートを駆け抜けたりする様子が映し出されている。