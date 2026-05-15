映画『007』シリーズの、新たなジェームズ・ボンド俳優のオーディションが正式にスタートしたことがわかった。米が報じている。 ダニエル・クレイグに次ぐ“7代目ジェームズ・ボンド”は、『デューン 砂の惑星』シリーズのドゥニ・ヴィルヌーヴ監督によるシリーズ第26作にて初登場する。報道によると、新ボンド役の起用にあたり、キャスティング・ディレクターのニ