就職活動では、「大手企業に入った方が安心」「中堅企業の方が働きやすい」といったさまざまな意見があります。特に保護者世代として気になるのが、初任給や将来の年収差ではないでしょうか。 最近は人手不足の影響もあり、中堅企業でも初任給を引き上げる動きが増えています。しかし、長期的に見ると企業規模によって収入差が出るケースもあります。本記事では、大手企業と中堅企業の給与や働き方の違いについて解説