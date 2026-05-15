「食卓に包丁を突き立てたり……」韓国のベテラン女優が、衝撃の結婚生活を告白した。【画像】韓国有名人、妻への衝撃“暴行映像”5月14日に放送された韓国MBNのドキュメンタリー番組『特種世上（スクープの世界）』では、女優ユ・ヘリの日常、辛い過去、そして離婚後の生活が明かされた。1963年生まれで現在62歳のユ・ヘリは、1988年にMBC公認タレントとしてデビュー。以来、女優として数々の作品で活躍してきた。番組でユ・ヘリ