ZEROBASEONE（ZB1）のメンバーであり、俳優としても活躍するキム・ジウンが、単独ファンミーティングを開催する。キム・ジウンは、6月20日・21日の2日間、ソウル・KBSアリーナで「2026 KIM JI WOONG FANMEETING [TAKE 1 : Unique Story] in SEOUL」を開催する。【写真】「彼氏感強い」キム・ジウン、美しすぎる横顔今回のファンミーティングは、キム・ジウンがソロアーティスト兼俳優として新たな一歩を踏み出す中で設けられた特別