セブン‐イレブンは、『こだわりおむすび』シリーズを全面刷新し、5月19日から順次発売する。一部地区を除く全国で取り扱う。〈品種･炊飯･具材にこだわった新『こだわりおむすび』〉今回のリニューアルでは、米や具材を厳選し、炊飯条件や調理方法などを徹底的に見直したという。リニューアルポイントは、以下の3つ。【厳選したお米を使用】全国各地の優良な産地･品種の中から、新潟県産コシヒカリや山形県産つや姫など、全8種を厳