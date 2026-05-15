【モデルプレス＝2026/05/15】演歌歌手の香西かおりが5月15日、所属事務所の公式サイトを更新。初期乳がんの診断を受け、手術をし、すでに退院していることを報告した。【写真】25周年を迎えた香西かおり「代表曲になってほしい」願いを込める◆香西かおり、初期乳がん公表所属事務所は「香西かおりに関するご報告」と題し、香西が乳がんの発覚後、4月30日に手術を終えたことなどを報告。香西も「この春3月に乳がんが見つかり、早