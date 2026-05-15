湖池屋は今春、ペットフード市場に新規参入した。国産じゃがいもを使った犬用おやつ「わんムーチョ」を日本ペットフードと共同開発し、全国の小売店や湖池屋オンラインショップで販売している。国内の人口減少が進む中、拡大するペット市場へ進出し、ムーチョブランドと消費者の接点を広げる取り組みとして始めた。2026年3月から4月にかけて「わんムーチョ」出荷金額は計画比200%超で好調に推移した。◆日本ペットフードと協働し、