玉野市役所 岡山県玉野市は、市役所の窓口で戸籍全部事項証明書の交付を請求された際、誤って別人のものを交付していたことを、5月15日に明らかにました。 市によりますと、5月11日に市役所市民課の窓口で交付した戸籍全部事項証明書など2組の証明書のうち、戸籍全部事項証明書1通について、苗字と生年月日が同一の別人のものだったということです。請求した人が13日に市役所を訪れて指摘したことでミスが発覚しました。