テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１５日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）について報じた。番組では大谷が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、７回４安打無失点、８奪三振の快投で、約１か月ぶりの白星となる３勝目（２敗）をあげ防御率は驚異の０・８２でメジャー首位にたったことを報じた。一方で打撃では１２日（同１３日）の本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・