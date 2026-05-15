佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の15日の天気をお伝えします。「14日の最高気温」 14日は各地で気温が上がり、朝倉市で30.7℃、佐賀市で30.4℃など、福岡県・佐賀県で初めての真夏日を観測しました。そのほか久留米市で29.8℃など、内陸の地域を中心に夏の暑さでした。 「気温はどうなのか？」 15日も季節を先取りする暑さが続きます。最高気温は福岡市と北九州市で27℃、大牟田市で30℃、久